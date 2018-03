Dokfilm Hei, Rasma! (Eesti/Läti/Leedu 2014)

“Hei, Rasma!” portreteerib kaasaegset Eesti inimest läbi meie rannakülade ühe iidsema traditsiooni – rannaõiguse – , tõukudes legendist, mis on seotud Läti hiidaurikuga „Rasma“, mis sõitis 5. juulil 1941. aastal Põhja-Eesti rannikul miini otsa. Kapten otsustas laeva Mohni saare madalikule suunata, et päästa reisijad ja last, ennekõike Riiast evakueeritud õmblusvabriku sisustus, aga ka väidetavalt Husqvarna jalgrattad ning teravili ja jahu. Filmitegijad otsivad Eesti rannakülades aurikult “Rasma” pärit jalgrattaid ja õmblusmasinaid, aga ka jutulõngu ning mälestusi.