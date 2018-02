Ma elasin Eesti Vabariigis (Eesti 2010)

Kas ajaloost on võimalik õppida? Mis tunne on olla 10-aastasena ajaloo pöörises? Mis tunne on olla täiskasvanu riigis, mis ühel päeval naudib edu vilju ja järgmisel kaob kaardilt? Film räägib saatuslikust 1939. aastast Eestis, vabadusest ja sundseisust, tegemistest ning tegemata jätmistest. Stsenaristid Tiina Kaalep ja Indrek Treufeldt, režissöör Liina Triškina, operaatorid Meelis Veeremets ning Mait Mäekivi, helirežissöör Seppo Vanhatalo, produtsent Ivo Felt. Tootja Allfilm.