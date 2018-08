Minu õnnetud geenid (Pardon My Genes, Taani 2017)

Filmi autor Mette Rose ja tema abikaasa, edukas disainer Søren Rose elavad unelmate elu. Kaks taanlast kolivad New Yorki, kus Søreni karjäär saab tuule tiibadesse. Kuid siis mull lõhkeb. Pere mõlemal tütrel diagnoositakse uveiit, haruldane autoimmuunhaigus, mis võib viia nägemise kaotuseni. Samal ajal kui arstid otsivad ravi, algab võitlus Ameerika eratervishoiusüsteemiga. Mette peab samuti oma sisemist võitlust, kuna kahtlustab, et tema on lastele haigusttekitavad geenid edasi andnud.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel