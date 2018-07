Päike on hea laps (Eesti 2014)

3. novembril on Ghanas oodata päikesevarjutust ja selle vaatlemiseks on Mart kaasa võtnud väikese teleskoobi. Päikesevarjutuseks valmistumine ligi 40-kraadises kuumuses, hilisõhtused tähistaeva vaatlused, füüsikatunnid kohalikus keskkoolis. Selle kõige taustal kohalike inimeste elu, mida väga tihti saadab tants. Tantsitakse isegi kirikus, ka selsamal päikesevarjutuse päeval. Mart lähebki otse kirikust varjutust vaatlema. Režissöör, operaator ja produtsent Vahur Laiapea, monteerija Urmas Sepp, helilooja Ardo Ran Varres. Tootis filmistuudio Ikoon.

