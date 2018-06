Dokfilm Lipu heiskamine (Kanada 2017)

Film viib meid 1941. aasta 28. augusti hommikusse, kui nõukogude väed olid taganemas ja Saksamaa väed olid Tallinna tungimas. Neid sündmusi meenutab Fred Ise, kes oli tol ajal vaid 16-aastane. Selles ainulaadses ajaloolises mälestuses kuuleme, kuidas vaid põgusa viie tunni vabaduse kestel suutis üks väike kamp eesti noori heisata Pika Hermanni torni Eesti lipu ja sellega välja kuulutada Eestis vabaduse. Olgugi, et ainult mõneks tunniks... Film on Mae Productions Inc. ja Toronto Eesti Keskuse kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel