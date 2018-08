Dokfilm Tuglase selts: viis tähtsat päeva (Eesti/Soome 2012)

Ka Soome kõrgem valitsusjuhtkond jälgis olukorda ärevalt. Eriti kuna Eesti tollane välisminister Lennart Meri tegutses Helsingis, Tuglase seltsi ruumides ja oli teleuudistes teatanud, et on valmis võimalusel käivitama Eesti taasiseseisvumisprotsessi. Kõik oli alguse saanud juba 80ndatel, kui asutati kõnealune tagasihoidlikuna tunduv Eesti kirjanduse selts. Nüüd oli see sündmuste keskpunktiks ja Soome valitsus keerulisel positsioonil. Kas toetada avalikult lähedast sugulasrahvast, teha seda, mida varem oli tehtud salaja ja kõrvalteid pidi? Dokumentaalfilm räägib sellest protsessist kõrgete poliitikute ja tavaliste kodanike jutustuste kaudu. Režissöör Arto Koskinen.

