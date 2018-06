Gordon Buchanan naaseb Kongo Demokraatlikku Vabariiki, et näha, mis tema gorillaperest on saanud. Chimanukal tuli võidelda oma positsiooni pärast - kaalul oli tema kahe järeltulija elu. Gordon avastab, et nüüd ähvardab gorillasid uus oht - metsas rüüstavad salakütid. Kas Gordonil ja pargivalvuritel õnnestub gorillapere tulevik kindlustada?

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel