Haid kuuluvad vääritimõistetud röövloomade hulka, kuid rahvusvaheline teadlaste rühm püüab olukorda muuta. Nende uurimistöö näitab, et haid armastavad seltsi ja on arukad ning võivad olla abiks 21. sajandi raskeimate meditsiiniprobleemide lahendamisel. Paraku tulevad teadlaste avastused ajal, kui paljusid hailiike ähvardab väljasuremine. Ainult teadus võib neid veel päästa.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel