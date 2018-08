Dokfilm Enam kui elu (Eesti 2018)

Freddy Grenzmann on Eesti viimane rokkstaar ja punk-rock ansambli "Psychoterror" laulja. Ja poeet. Nähtus rokkstaar asub tavanormidest väljaspool, on suurem kui elu. Freddy kohta võib tunnustavalt öelda, et ta ei ole normaalne - ei laval, ega ka elus. Freddy looming ja elu on samaväärsed - tal on alati kõik mängus. Freddy teeb huvitavaks mitte seltskondlik või tekstuaalne mängumõnu, vaid mängupandu suurus, täielik enesekaotuse võimalikkus ja aimatava inimliku või metafüüsilise ahastuse sügavus.