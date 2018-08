Dokfilm Mägede kuningad (Eesti 2016)

Tour de France on iga-aastane rattamaailma suursündmus, kus 21 päevaga läbitakse ligikaudu 3500 kilomeetrit. Unistatakse ja panustatakse suurelt. Murtakse luid ja valatakse pisaraid, kuid võitjaks saab tulla ikka vaid üks. See film ei räägi otseselt mitte Tour de France`st, vaid kahe Eesti mehe, Rein Taaramäe ja Tanel Kangerti raskest teekonnast rattamaailma tippu. Meeste ratturielust ja tulevikuplaanidest osa saamiseks ei saa olla paremat kohta, kui seda on viibimine otse Tour de France südames.

