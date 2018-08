Metsa poole (Eesti 2013)

Eestlastele meeldib mõelda endast kui metsarahvast. Meie esiisade tarkusetera, mets on vaese mehe kasukas, on tänapäevas teisenenud tõdemuseks - mets on linnainimese hingeabikeskus. Oleme oma igapäevaelus tihedalt seotud metsaga ja ega me seda ise ei märkakski, kui aeg-ajalt meie tähelepanu rohkem metsa poole ei juhitaks.

Looduse- ja metsamees Hendrik Relve otsis üles need suguvõsad, kus mets ning metsaga seotud tegevused on põlvest-põlve olnud au sees. See on tunnike rahulikku mõtiskelu ja kauneid loodusvaateid ning hingega inimesi, tunnike metsa poole, mida on meil kõigil vaja meelte rahustuseks. Autor Hendrik Relve, režissöör Andres Lepasar. Tootja Fookus-Pookus OÜ.