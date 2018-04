Dokfilm Kuidas ehitada kosmoselaeva? (Eesti 2015)

Film tudengisatelliidi Estcube ehitamisest, taevasse läkitamisest ja elust pärast edu. Filmi üks peategelastest on Mart Noorma – projekti algataja ja mootor, ametlikult juhendaja. Seda satelliiti ehitasid valdavalt tudengid, keda on aastate jooksul olnud projektiga seotud ligi 90. Estcube projekt seisab paljuski Mart Noorma entusiasmil ja veendumusel, et noorte energia võib üles kaaluda auväärt kosmoseteadlaste kogemuse.