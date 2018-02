Dokfilm Põranda all (Eesti 2015)

Teisitimõtlejatel tuli ette vastuolusid ja konflikte, aga neid ühendas tohutu idealism ning mehisus, mis ei lasknud murduda ka kõige rängema surve all, ennastohverdav usk ja selge siht silme ees, et ükskord saab Eesti vabaks. Kas tänapäeva reaalsus on vähegi sarnane nende unistustega? Kas nende kunagised ohverdused olid seda väärt? Režissöör Marianna Kaat.