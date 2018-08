Dokfilm Kuninglik aednik (Highgrove: Alan meets Prince Charles, Inglise 2012)

2010. aastal möödus 30 aastat, kui prints Charles alustas Highgrove House’is, oma maamaja ümbruses kuue hektari suuruse aia rajamist. Nüüdseks on saanud mitmest eripalgelise osaga (geomeetriline Päikesekella aed, lilleaasad, Tammede templid) aiast tegelikult aedade süsteem, mille ülesehitust, vormirohkust ja üllatusmomente pakkuvaid üksikasju näeb aastas 30 000 külastajat. Saadud tulud suunatakse printsi heategevusprojektidesse. Kuulus on ka Suursaal, kus korraldatakse erinevaid üritusi ja kontserte.

