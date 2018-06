Eesti uus dokk Sõda (Eesti 2017)

Kes on tänases maailmas (palga)sõdur? Kuidas ta jõuab „üle surma silla”? Kas ta peab ohverdama iseenda, et alluda käsuliinile, et siseneda olukordadesse, milles kõik see, mis emapiimaga kaasa antakse, enam ei kehti? Kust tõmmata piir põhjendatud kannatuste ja põhjendamatute vahele? Eufemismid ei pruugi inimlikus plaanis toimida. Sõja glorifitseerimine pigem süvendab kui leevendab seda. “Sõda” on lugu ühest rahuvalvajast, kes missioonilt tulles ei saanud enam leppida siinsega - eluga hetke ja igaviku vahel. Filmitud Afganistanis ja Austraalias. Autor Sulev Keedus.