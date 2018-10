Loodusdokk Everglades - võimas, kuid habras (America's National Parks- Everglades, Saksamaa 2015)

Umbkaudu 100 000 madu on hävitanud peaaegu täielikult pesukaru populatsiooni ja palju teisi imetajaid, nende vähesuse tõttu on ohtu sattunud ka raskemini kättesaadavad linnud. Millega see lõpeb? Kellest saab Evergladesi uus valitseja? Kui teaks, küll oleks hea...

Kuid selle kõik võivad hävitada inimese kasuahnus, rumalus ja hoolimatus. Viimase aja ohtlikumaks tasakaalurikkujaks on reostuse ja väiksemate pahategijate kõrval saanud tiigerpüüton, kes on pääsenud loodusesse lemmikloomapidajate hooletuse ning mõtlematuse tagajärjel.

Enam kui 6000 ruutkilomeetril laiuv Evergladesi rahvuspark on loodud säilitamaks unikaalset vihmavetest toituvat troopilist vihmametsa ala Mississippi jõel. Sajad ja tuhanded looma- ja taimeliigid on pärast viimase jääaja lõppu umbes 100 000 aasta jooksul kohastunud muutlike kliimatingimustega ning nendevahelised seosed on saavutanud suhtelise stabiilsuse.

