Dokfilm Armastusega ja käsitsi tehtud, Prantsusmaal (Le temps suspendu, les héros discrets de la haute couture, Prantsuse 2015)

Režissöör Julie Georgia Bernard'i 2014. aastal valminud dokumenataalfilm viib vaataja nelja Prantsuse käsitöölise maailma. Pärast aastakümnetepikkust koostööd kõrgmoeloojatega on need käsitööateljeed sunnitud uksed sulgema, kuna ei suuda leida kedagi, kes nende peent ja erilist tööd samal tasemel jätkaks. Mis saab kõrgmoest ja sellistest maailmakuulsatest moemajadest nagu Hermès, Christian Dior, Chanel, Balenciaga, Balmain ja Yves Saint Laurent, kui ühel päeval pole enam ühtki väljaõppinud käsitöölist, kellele moeloojad saaksid toetuda?

