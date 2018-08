Dokfilm Mina, Lennart Meri (Eesti 1993)

Kroonikafilm pöördelistest kuudest (23.04-6.10.1992) Lennart Meri elus, mil Eesti esimene pärastsõjaaegne suursaadik Soome Vabariigis jõudis presidenditoolini. Kaamera jälgib Lennart Merit tema atraktiivsuses ja vastuolulisuses nii ametiasju ajades, valimiskampaania käigus kui ka kodus. Vaatajaile on antud võimalus kujundada oma nägemus Eesti teise iseseisvuasja esimesest presidendist. Filmis on kasutatud Eesti, Soome ja Islandi telearhiivide materjale. Filmi autor on Andres Sööt.

