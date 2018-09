Dokfilm Kadunud plasti saladus (Oceans: the Mystery of the Missing Plastic, Prantsuse 2016)

99% ookeanidesse sattunud plastist on salapärasel moel kadunud - keegi ei oska öelda, kus võiks olla kogu see miljoneid tonne kaaluv plastprügi, mis peaks arvutuste kohaselt ookeanides ringi triivima. Plast laguneb imeväikesteks osakesteks, mis on inimsilmale nähtamatud. Ent kus kogu see mürgine plastprügi end peidab? Kas inimorganismides? Ookeani põhjas? Või on sellest saanud toiduahela osa? Vincent Perazio dokumentaalfilmis otsitakse neile küsimustele vastuseid.