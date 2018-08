Baskin (Eesti 2012)

Eluloofilm näitleja ja lavastaja Eino Baskinist. Aastaid publikut naerutanud ja naiste poolt ihaldatud mehe eraellu on saatus jaganud naeru ning pisaraid, teda on jumaldatud ja tagakiusatud, armastatud ning vihatud. Baskin on matnud oma pisitütre ja naise. Talle on võimude poolt fabritseeritud pornoprotsess. Ta on loonud tühjalt kohalt kaks teatrit. Pärast infarkti vaakus ta 47 päeva elu ja surma piiril. "Ameerika mäed" on Eino Baskini elus kogetu kõrval lahja atraktsioon.