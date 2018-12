Dokfilm Vabaduse mustrid (Keepers of the Loom, Kanada 2014)

Mis asi on identiteet? Millest see koosneb? 1944. aastal olid paljud eestlased sunnitud põgenema vene vägede pealetungi eest, kaasas vaid kõige hädapärasemad asjad. Tihti tõuseb eestlaseks olemise küsimus kõige valusamalt esile siis, kui see on ohustatud. Käsitööst võib saada mälu kehastus. Kodust kaugel osutub kangastelgedel lõimitud muster palju enamaks kui lihtsalt üks kindakiri.