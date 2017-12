Dokfilm Hingemaa (Eesti 2016)

Koos venna Peetri, kirikumaa pärija Billi ja Eesti laulja ning helilooja Tõnis Mäega asub Jaan seda pūhakoda taastama. Selleks, et kaasata ettevõtmisesse ka kohalikku eestlaskonda, korraldavad nad talgud ja kiriku remondi toetuseks ühe kontserdi.

Ain Kalmus on oma romaanis „Hingemaa“ kirjutanud: „Sajandeid on eestlaste südames hõõgunud salatuli, igatsus oma maalapi ja kodupaiga järele. Möödunud sajandi keskpaiku võttis see uue suuna - maata eestlane muutus väljarändajaks, kes otsis endale hingemaad. Aegade jooksul muutus see sõna oma kodupaiga ja hingerahu sümboliks. Hingemaa otsingul on palju meie rahvast valgunud üle kogu maakera, enamus neist on aga oma rahvale jäädavalt kadunud.“