Meditsiiniajakirjanik Michael Mosley jätkab oma arstide rühmaga otsinguid müütide ja pooltõdede maailmas, kus kõik on spetsialistid ning arvavad teadvat, mis on tervisele parim. Seekord on fookuses küüslaugu, peedi ja arbuusi vererõhku alandav toime; suhkur kui mürk; legendid põletushaavade ravimisest ning palju muud.