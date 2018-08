Dokfilm Disko ja tuumasõda (Eesti 2009)

"Selles olukorras oli võimalik, et Emmanuelle alistab Punaarmee ja Michael Knight terve kooli õppenõukogu," kaardistab filmi produtsent Kiur Aarma toonaste ideoloogiliste madinate lahinguvälja. "Film meie põlvkonnast, kes enese teadmata oli toodud külma sõja eesliinile. Meie ajusid pommitati lääne telelainetega, mis muutis põhjalikult kogu me elu", ütleb filmi režissöör Jaak Kilmi. Toonaste laste maailmapildi kujunemisel etendas lääne popkultuur üliolulist, ent nüüdse pilgu jaoks veidrat rolli. Aknaks unistuste maailma oli Soome televisioon, mida võimukandjad ei suutnud kuidagi keelustada. Paralleelselt poliitilise trilleriga kulgevad filmis lavastatud lood, mis põhinevad tol ajal üles kasvanud laste mälestustel. "Need on absurdselt naljakad lood, sest lapsed olid taolises skisofreenilises olukorras, kus maailm, milles nad elasid, oli veidi totakas. Ja kõik ilusad ning põnevad asjad olid hoopis televiisoris peidus," ütleb Kilmi. Film pakub oma käsitluse lähiajaloost, kus segunevad luuremängud ja inimlik tragikomöödia. Autorid Jaak Kilmi ja Kiur Aarma. Produtsent Kiur Aarma, kaasprodutsendid Aleksi Bardy ja Annika Sucksdorff. Tootjad Eetriüksus ja Helsinki Filmi.