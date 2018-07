Eesti peaingli jälgedes (ETV 2014)

Me kõik teame, et paljud asjad siin maailmas võivad liblikaefektina omavahel seotud olla ja üks tiivalöök ühel pool maakera võib liigutada mägesid hoopis teisel pool ookeani. Kõigevägevam vormib elustsenaariume vingemalt kui Fellini ja Scorsese kokku! Täpselt nii juhtus Detroidi folklaulja Sixto Rodriguezega, kes avastas ühel hommikul endalegi ootamatult, et temast on saanud ebamaine megastaar ja miljonite iidol teisel pool planeeti Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Rodrigueze imeliste pööretega lugu raiuti igaveseks dokumentaalfilmi "Searching for Sugarman" ("Otsides suhkrumeest"), mis pärjati 2013. aastal parima dokumentaalfilmi Oscariga. Paljudele eestlastele jäi aga filmist kõrvu Rodrigueze fantastiline laul nimega "Cause", milles praegune maailmakuulsus kellestki eestlasest peainglist lõõritab. Kes on see müstiline eesti sõber, kelle ameeriklasest ebajumal oma sentimentaalsusest nõretavasse lüürikasse on tahunud? Need saatuslikud lauluread saatsidki meid kontinentidevahelisele detektiiviretkele, milles harutame lahti Rodrigueze eesti peaingli saladuse! Käsikiri Roald Johannson, režissöör Vladlen Pobjaržin.