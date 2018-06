Dokumentaalfilm legendaarsest krossisõitjast Andres Krestinovist. Atraktiivsete arhiivikaadritega ja Andrese meenutustega vürtsitatud lood nõukogude ajast tänaseni. Kolmekordne NL ja kahekümneühekordne Eesti meister on stardijoonel veel ka täna, 53-aastasena, just sellessamas filmis! Režissöörid Steiv Silm ja Tarvo Mölder, produtsendid Andres Arro ning Raido Nikonorov.

