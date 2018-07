Doksari Saage tuttavaks - inimesed, 5/5 (Meet the Humans, Inglise 2017)

Kaunis maamaja muutub kummitusmajaks, sest doktor Michel Mosley on otsustanud uurida hirmu osatähtsust tänapäeva inimeste elus. Loomulikult pole kümnel pahaaimamatul külalisel hirmust kuhugi pääsu, sest see on endiselt üks inimese põhiemotsioone. Varem hoidis see inimesi kiskjate saagiks langemast, kuid milline funktsioon on sel nüüd?