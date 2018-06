Doksari Saage tuttavaks - inimesed, 3/5 (Meet the Humans, Inglise 2017)

Erinevalt loomariigist suudavad inimesed koostööd teha ka väljaspool perekonda. Seekord uurib doktor Michael Mosley, kuidas me käitume grupis, mida tähendab hierarhia ning kuidas muutuvad suhted edu ja ebaõnne korral. Nagu alati, pole keegi külalistest ette valmistatud selleks, mis neid nädalavahetusel kaunis maamajas ootab.

