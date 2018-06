Doktor Michael Mosley on tagasi uue viieosalise minisarjaga, kus ta võtab oma „inimlaboris“ luubi alla inimeste olemuse ja käitumise. Pahaaimamatutel katsealustel on oodata nutikaid trikke, tublisti pettust ja eksperimente, et teada saada, miks on inimesed just sellised, nagu nad on. Esimeses osas viib Mosley oma külalised petlikule nostalgiaretkele koolipõlve, et uurida mälestuste tähtsust inimeste käitumise kujundamisel.