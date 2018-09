Dokfilm Maran (Eesti 2018)

Teleesilinastus! Rein Maran on Eesti filmi suurmees, kelle elutööks on mahukas ja unikaalne loodusfilmide kogu. Ligi poolesaja loodusteemalise filmi autorina on ta tundliku operaatorisilmaga jäädvustanud hindamatut filmimaterjali. Kõige selle kõrval noori filmitegijaid õpetades on tema panus Eesti kultuuriloole suurem, kui seda keegi suudab hoomata. Filmis saame aimu Rein Marani elufilosoofiast ja käime temale armsaks saanud võttekohtades.