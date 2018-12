Dokfilm Vello Salo. Igapäevaelu müstika (Eesti 2018)

Nii on ta õpetanud ja töötanud Itaalias, Iisraelis, Iraagis, Jordaanias, Kanadas, Rootsis ja mujalgi. Alates 1993. aastast on ta tagasi Eestis, katoliku preester Pirita kloostris. Inimese vaimuelu tippvorm saabub ikka alles vanemas eas. Nii mõnedki olulised küsimused saavad selgeks läbi valu ja vaeva, alles päris viimases peatükis.

Vello Salo on inimlik vaimulik. Mees, kellel on omad kiiksud ja vigurid, elukogemust ning avarat vaimu, tarkust, mida ta on kogunud ja hoidnud, meie aega välja vedanud. Peale Eestist lahkumist 1944. aastal rändas Salo läbi terve maailma: oli sõdurina Soomes ja aednikuna Roomas, õppis Šveitsis ning Hollandis matemaatikat ja füüsikat ning Itaalias teoloogiat, Saksamaal pühitseti ta aga preestriks.

