Jagatud valgus (Eesti 2018)

Eestis on pikk pime aeg ja inimesed ootavad valget aega, mistõttu on siinsetele inimestele valgusel eriline tähendus. Eriline tähendus on valgusel ka vitraažide loojale Dolores Hoffmannile, kes on nende loomisele pühendanud juba nelikümmend neli aastat. Vitraažikunst on kunstiliik, mis on sündinud koos ristiusu kirikute-katedraalidega. Inimesed tulevad kirikusse ajama oma kõige isiklikumaid, sügavamaid asju, palvetama ja mediteerima. Värvilised vitraažaknad on siinsamas kõrval, luues ruumi ja välisilma vahelise ühenduse ning häälestavad inimese Vaimule vastuvõtlikuks.