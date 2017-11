Doksari Meie maailm, 12/12: Myanmar - tarkuse tuulajad (ETV 2016)

Dokumentaalfilmis jälgitakse kahe kooli elu Myanmaris (varem tuntud Birmana). Kauge külakool tegutseb juba mõned aastad ja on suutnud muuta külaelanike umbusku hariduse suhtes. Suurlinnas tegutsev maailma suurim kloostrikool on õppeprogrammi toonud moodsas ühiskonnas vajalikke oskusi. Iidsele budistlikule traditsioonile toetuv haridussüsteem on sajandeid kirjaoskust tähtsaks pidanud, kuid keskaegsed õppemeetodid on jäänud ajale jalgu. Nüüd sõltub kõik inimestest, kas nad suudavad tarkusele anda uue hoo. Autor Indrek Treufeldt, režissöör Tarvo Mölder.