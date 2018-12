Mägedes võib elu väga raske olla. Külm, hõre õhk ja rasked teeolud panevad nii loomade kui ka inimeste võimed proovile. Põhja-Ameerika Kaljumäestiku mitmekesine loodus toetab liigirikkust. Siin elutsevad puumad, ahmid, hundid ja karud. Peale selle on see ekstreemsportlaste paradiis ja paik, kus korraldatakse traditsioonilisi hobuste võiduajamisi.

