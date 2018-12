BBC mäestikusarja viimane osa on pühendatud Andidele. Maakera pikima mäeaheliku maailmas elavad võrratud loomad ja erakordsed inimesed. Puumad peavad jahti üksildastes paikades, prillkarud otsivad varjatud orgudes vett ja iseäralik konn, kes muudab kuju, on leidnud kodu pilvemetsas kõrgel mäetipus.

Loodusdokk Mäed. Elu pealpool pilvi 1, 3/3: Andid (Mountains - Life Above The Clouds, Inglise 2017) (Foto: Pressimaterjalid)

