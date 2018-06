Doksari Looduse võimsad vaatemängud, 1/3: Uus-Inglismaa (Seasonal Wonderlands, Inglise 2016)

Tegemist on kolme eriti suure muutusega looduses: Uus-Inglismaa sügisvärvid, Okavango delta üleujutus (kõrbest vetevallaks) ja Teravmägede muutumine jääkuningriigist elurikkaks tundraks. Uus-Inglismaa pakub kõige imelisemat värvide muutumist maakeral, kui suve roheline asendub sügise kuldsete ja leekpunaste toonidega. Filmis vaadeldakse, kuidas puud tegutsevad metsaasukatega käsikäes, et luua uhket värvide pillerkaari. Põdrad, okassead, karud, vöötoravad, lõgismaod ja igasugu röövikud mängivad kõik oma olulist rolli, aga üllataval kombel on metsa enda värvikus sündinud kobraste, sipelgate ning inimeste koostöös.

