Orangutan leiab südamesõbra hulkuvas koeras. Viis aastat hiljem on nad endiselt teineteisele toeks. Bretooni spanjel Booth võib küll parte jahtida, aga viimased seitse aastat on ta oma tiiva all hoidnud 13-aastast pistrikku nimega Anakin.

