Eesti lood: Järv ja linn (Eesti 2010)

Tallinna servas, otse lennujaama kõrval olev Ülemiste on kõige enam inimeste meelevallas olev looduslik järv Eestis. Piltlikult öeldes on iga tallinlane veekraani kaudu otseühenduses järvega, sest juba 14. sajandist on siit ammutatud joogivett. Järve ümber loodud keelutsoon muudab ala hinnatud elukeskkonnaks lindudele, loomadele ja kaladele, kellega konkureerivad lennukid. Stsenarist-režissöör Riho Västrik, operaatorid Joosep Matjus, Riho Västrik, Atte Henriksson, monteerijad Kadriann Kibus, Liina Triškina, helilooja Ekke Västrik. Tootja OÜ Vesilind.