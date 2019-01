Väliseestlane, eestlane, ameeriklane, koomik ja maailmakodanik Andrus Valvur tuleb oma vanemate kodumaale, et viia ellu salaunistus - esineda eestlastele eesti keeles. Kas see aga meile üldse naljakas tundub ja mida kogeb Andy Eestis esinemist ette valmistades? Režissöör-operaator Elen Lotman, produtsent Madis Tüür.

