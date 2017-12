Eesti lood: Veel üks laul (Eesti 2013)

Torgu meesansambel on Sõrve poolsaarel viimane kooskäiv punt, kelle ridu aga aeg halastamatult hõrendab - viimaste aastatega on maetud neli laulukaaslast. Jäänud on kolm vaprat - Peeter, Leo ja Endel, kes ei taha elule alla vanduda. Aga kuidas laulda kolmekesi neljahäälset laulu? Lahkunud juhendaja asemel on prooviruumis hääletult seisev akordion, vajalikku saatjat saare pealt ei leia. Kuid mehed otsustavad korraldada oma viimase kontserdi. Režissöör Liis Nimik. Tootja Osakond OÜ.