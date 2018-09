Eesti lood: Suurlinna biit (Eesti 2015)

Särav ja ambitsioonikas noor muusik Liis Hirvoja otsustas minna Londonisse, et täita oma unistus lauljaks saamisest. Suurlinnas läbilöömiseks on vaja lisaks talendile ka meeletut tahtejõudu. Liisi päevaplaan on minutilise täpsusega paigas, seda täidavad lõpmatud bändiproovid ja pikad tunnid laste klaveriõpetajana. Film vaatleb energiast pakatava Liisi igapäevaelu lähedalt ja siiralt ning mõtiskleb, miks peaks üks noor eestlane kodumaalt ära kolima.

