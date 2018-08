Eesti lood: Elu lainetel (Eesti 2011)

Rannakalurite räimepüügihooaeg kestab kõigest ühe kuu. Kuna lubatud püügikogused on kaluritele ühiskasutuseks eraldatud, tähendab iga mahamagatud tund kokkuvõttes väiksemat sissetulekut. Mehed ise võrdlevad seda olümpiajooksuga: kui kõlab stardipauk, ei ole halastust enne, kui finišijoon on ületatud. See tähendab peaaegu ööpäevaringset rügamist. Ja kui lõpuks saabub telefonikõne, milles öeldakse, et kvoot on täis ning rohkem püüda ei tohi, siis ei teagi, kas nutta või naerda. Operaator-režissöör Riho Västrik, monteerija Kersti Miilen. Tootja OÜ Vesilind.