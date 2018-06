Naised ei ole kunagi ajaloos olnud nii iseseisvad kui praegu. 27-aastase Liisa jaoks on see erakordselt põnev võimalus saada oma eluga ise hakkama. Muidu nii isepäine naine on nüüd jõudnud keerulisele teelahkmele: kas valida kontsakingad ja juristikarjäär Tallinnas või kolida jäädavalt maale ning moraalitundest pidada edasi väikest külapoodi? Režissöör Tiina Haak. Tootja Huup OÜ.

