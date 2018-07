Eesti lood: Moekoer (Eesti 2010)

Pilk Eesti sülekoerte glamuursesse maailma, kus koerad pole lihtsalt koerad vaid staatusega isiksused. Filmi peategelasteks on sülekoerad Nufi ja Višenka ning nende perenaistest kaunitarid Nele ja Marina. Koos seisavad nad vapralt vastakuti elu rõõmude ja raskustega, olgu selleks sobivaima peigmehe otsingud või hoopis ihaldusväärne esikoht koerteriiete moešõul. Omapärasel ja ootamatul moel räägib see film eelkõige armastusest ja sõprusest. Režissöör Moonika Siimets. Tootja Osakond.

