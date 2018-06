Eesti lood: Metsavennad voodi ees (Eesti 2005)

Eesti metsades on tuhandeid vaid rahva legendidest teada metsavendade haudasid. Eesti riigi leiges suhtumises pettunud metsavendluse uurimise grand old lady, 77-aastane Aino Lepp Pärnumaalt, on kümmekond aastat omal nõul ja kulul mööda Eestimaad ringi sõitnud ja metsavendade haudasid otsinud. Kasina pensioni kiuste on usin naine suutnud leida ja ümber matta paarkümmend meest. Iga leitud metsavend leiab paratamatult koha ka Aino südames.