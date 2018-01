Heldur Viirese, vana pallaslase maaliõpilased mitte ainult ei imetle, vaid ka armastavad ja hoiavad teda. Meister, kes jagas Konrad Mägi Ateljees tudeerijatele õpetust veel 89-aastasena, käib nüüdki igal pärastlõunal vaatamas, kuidas on läinud hommikune aktimaalimine. Vana kooli härrasmehe õpilased kogunevad igal aastal 24. veebruaril ateljeesse, et vahuveiniga tervitada Eesti Vabariiki. Ärksa vaimuga mõtleja kaasaegsed on olnud Kaja Kärner, Ülo Sooster, Lembit Saarts ja paljud teised eesti kunstiklassikud. Režissöör Karol Ansip, tootja Tallinna Filmikool.