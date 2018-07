Eesti lood: Koerte näitus (Eesti 2006)

Filmis vaadeldakse inimesi, kes peavad oma kodus tõukoeri ning tahavad, et just nende parimad sõbrad näeksid välja kõige ilusamad ja uhkemad. Kõiki pingutusi pühitseb lõpuks saabuv koertenäitus: seal otsustatakse, kes on kõige parem ja ilusam ning läheb koju medaliga.

Humoorikas film tavamõistes natuke kiiksuga inimestest, kes on pühendanud kogu oma elu koertele. Ühe puhtatõulise koera eest hoolitsemine, tema ülalpidamine ja temaga tegelemine nõuab tohutut energiat, pühendumust ning on ka väga kulukas. Aga mis siis kui selliseid koeri pole kodus mitte üks vaid näiteks kümme?

