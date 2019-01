Eesti lood: Kliimapagulased (Eesti 2018)

Ave Nahkur on eestlaste seas ülipopulaarsete Meie Küla Eitede joonistuste looja. Pikkadest ja rõsketest kodumaa talvedest räsituna ostustas ta elus kannapöörde teha ning koos oma perega aseda elama Kanaaridel paiknevasse La Gomera saare mägikülla. Dokumentaalfilm räägib sellest, milline on kliimapagulase elu eksootilisel paradiisisaarel. Režissöörid Maria Uppin ja Robi Uppin, helioperaatorid David Westerlund ja Maria Uppin, helirežissöör Robi Uppin, muusika Robi Uppin, Eerik Kändler, produtsent Maria Uppin. Tootja Black Plastic Media Productions OÜ.

