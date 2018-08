Eesti lood: Hingemaa (Eesti 2015)

Unustatud maanurgas, Chicagost kuue sõidutunni kaugusel Gleasoni küla lähedal on umbtänav, mis kannab nime Estonian Church Road. Selle tänava, tegelikult metsa- ja põldudevahelise tee lõpus asub väike puukirik ning selle võssa kasvanud kalmistu, millel on pärimuse järgi 12 hauda. See auklikuks kulunud katuse ja viltu vajunud torniga hoone on esimene eestlaste ehitatud kirik Ameerikas, mille ehitamisest möödus 100 aastat ning nüüd vajab kirik restaureerimist.