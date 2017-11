Eesti lood: Rasmus, kormonaudid ning... (Eesti 2012)

Väike kihnu poiss Rasmus on mures kodusaarestikul toimuva pärast. Mustad linnud, keda kihnu keeles kutsutakse kormonautideks, on vallutanud ümbritsevad laiud ja kihutanud sealt minema teised sulelised. Ka kosklaid, kes olid varem kihnlaste majasõbrad, on looduses oluliselt vähemaks jäänud. Nende peamisteks vaenlasteks nii Kihnus kui ka Manijal on varesed. Koos vanaisa Jukuga, venna Raimondi ja naabritüdruk Engeliga, aga ka saarevaht Arvoga töötab Rasmus selle nimel, et Kihnu saarestiku linnuriigis oleks kõigil võimalus pesitseda ning poegi kasvatada. Filmi autor Mark Soosaar. Tootja Weiko Saawa Film.